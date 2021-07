Freedom day in GB il 19 luglio? solo un po’, il covid continuerà, nuova ondata in autunno impone ancora restrizioni

Freedom day? Inglesi, scordatevelo. Nonostante il governo britannico abbia annunciato per il 19 luglio, il Freedom Day, ovvero il “liberi tutti”, comunque nel 2021, la Gran Bretagna non tornerà allo stile di vita pre-pandemia. È l’avvertimento di Chris Whitty, capo ufficiale medico del Regno Unito, come riferisce Giampaolo Scacchi.

Whitty ipotizza che alcune restrizioni potrebbero dover essere reintrodotte la fine dell’anno quando il servizio sanitario nazionale affronterà un “difficile inverno”. Al contempo ha affermato che nella primavera 2022 il Regno Unito potrebbe tornare allo “status quo”.

Prima di allora, ha ammesso che sarebbe “sorpreso” di vedere presto il ritorno alla normalità pre-Covid, e ha aggiunto che per questo “ci vorrà molto tempo”.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, si prevede che nel corso delle settimane e mesi successivi al 19 luglio, i ricoveri e i decessi per Covid aumenteranno. Proprio successivamente al giorno in cui dovrebbero essere revocate le misure di distanziamento sociale

Le autorità sanitarie si stanno anche preparando ad affrontare un aumento di altre malattie respiratorie, tipo l’influenza, che nel corso del lockdown non si sono verificate.

Nel corso di una conferenza stampa a Downing Street, Whitty ha sostenuto il programma del governo, ovvero di abolire il 19 luglio le restrizioni, anche di fronte all’aumento del numero di contagi.

Secondo Whitty, mantenere in vigore le restrizioni non farebbe altro che ritardare la prossima ondata e in inverno potrebbe portare a un picco peggiore.

“A un certo punto – ha spiegato il chief medical officer del governo -, ti trovi in una situazione in cui anziché evitare effettivamente ricoveri e decessi, inizi semplicemente a ritardarli”.

Altro che freedom day, aumentano ricovero e morti

Nel frattempo, le infezioni continuano a crescere in tutto il Regno Unito. Il ministro della Salute, Sajid Javid, ha ammesso che entro agosto il bilancio potrebbe raggiungere i 100.000 contagi al giorno. La strategia del governo è quella di convivere con il coronavirus.

Per il governo a contare sono il numero dei ricoveri e quello dei decessi. E in questi ultimi mesi i dati sono stati in costante miglioramento. Inoltre, la presenza dei vaccini lasciano pensare che la terza ondata di questa estate non sarà grave come le precedenti.