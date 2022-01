E’ morto all’età di 37 anni l’attore francese Gaspard Ulliel vittima di una caduta mentre sciava nelle piste di Rosières, località montana delle Alpi francesi. Lo ha reso noto la famiglia in una nota trasmessa alla France Presse.

Aggiornamento ore 16:29.

È morto l’attore francese Gaspard Ulliel

L’attore, classe 1984, conosciuto per i suoi ruoli nei film “Una lunga domenica di passioni”, “Saint Laurent” e “Hannibal Lecter – Le origini del male”, secondo quanto riportato dai media, era privo di sensi quando i soccorritori sono arrivati sul posto. Non si sa ancora quale sia il motivo della caduta, anche se stando alle ultime notizie, potrebbe essersi trattato di uno scontro con un altro sciatore. Dopo l’incidente, avvenuto nel pomeriggio di ieri, Ulliel è stato portato in elicottero al centro ospedaliero universitario di Grenoble. Stando alle testimonianze e allo stesso rapporto della gendarmeria, le condizioni dell’attore sono subito risultate molto serie.

Tra i suoi ultimi lavori, “È solo la fine del mondo” di Xavier Dolan (2016), “Eva” di Benoît Jacquot (2018) e “Sybil” di Justine Triet (2019). L’attore compare anche nella serie Marvel “Moon Knight” con protagonista Oscar Isaac, attesa per quest’anno.

Le sue relazioni più famose

Tra le sue relazioni sentimentali si ricordano quella con Cécile Cassel (dal 2005 al 2007) e quella con Charlotte Casiraghi (nel 2007), nel 2016 ha avuto un figlio dalla modella Gaëlle Pietri. Nel 2005 e nel 2017 l’attore ha vinto il premio cinematografico nazionale francese Cesar.