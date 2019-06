LONDRA – Allerta in corso per un batterio raro che ha ucciso già 12 persone nel sud dell’Inghilterra. Il batterio è lo streptococco invasivo di gruppo A, detto iGAS. L’infezione colpisce pelle e gola e le autorità sanitarie hanno lanciato un appello, dopo che altri 32 casi sono stati segnalati: “Se avete questi sintomi chiedete immediatamente aiuto”.

Il gruppo clinico di NHS Mid Essex ha dichiarato che un terzo delle persone diagnosticate è morto. I batteri si trovano nella gola e nella pelle e possono diffondersi facilmente attraverso starnuti, baci e contatto con la pelle. Le autorità sanitarie hanno avvertito che l’epidemia è in corso e c’è un “alto rischio”.

Un portavoce delle autorità sanitarie ha detto che i sintomi da ricercare sono quelli dei “batteri in una ferita”: “Se c’è una differenza in una ferita, quello potrebbe essere un sintomo. Esaminate i dolori addizionali, il rossore intorno all’esterno, il calore in eccesso o lo scarico dalla zona della ferita. Altri sintomi includono febbre o sensazione di malessere generale, stanchezza o perdita di appetito. Alcune persone potrebbero presentare uno solo sintomo”.