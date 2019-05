ROMA – Un bambino di 7 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato per 7 metri dalle montagne russe. L’incidente è avvenuto nel parco giochi Lightwater Valley nel North Yorkshire, in Gran Bretagna.

Secondo una prima ricostruzione, il bimbo di 7 anni si trovava su una montagna russa conosciuta col nome di Twister nel parco giochi situato vicino a Ripon, quando per motivi ancora da stabilire è precipitato dalla giostra, facendo un volo di circa 7 metri.

Il piccolo ha riportato ferite alla testa ed è stato portato in ospedale, dove lotta tra la vita e la morte. Durante la notte le sue condizioni sono peggiorate e la polizia ha fatto sapere che ha aperto una indagine sull’incidente insieme all’organizzazione Health and Safety Executive. La giostra è stata chiusa per motivi di sicurezza, ma il parco è rimasto aperto.