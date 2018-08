LONDRA – Nel Regno Unito, le abitazioni con i contatori dell’acqua pagano fino al 60% in più rispetto a quelle che ne sono prive. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Una famiglia composta da cinque persone potrebbe dunque dover pagare una bolletta annuale di circa 810 euro, secondo quanto riportato dal Daily Star.

Il tabloid britannico aggiunge che in base a un report del Money Advice Service, servizio di consulenza finanziato dal Governo, una famiglia di cinque persone che vive in un’abitazione senza contatore pagherebbe annualmente solo 423 euro. Charlotte Burns, che ha redatto il report, ha affermato che il consumo di acqua illimitato, comporta bollette più leggere. Nel Regno Unito queste abitazioni, che rappresentano circa la metà dei 27 milioni, pagano un importo annuale fissato in relazione al valore imponibile della proprietà. Le tariffe stabilite 30 anni fa, sono dunque decisamente obsolete, commenta il Daily Star.

Nel report, la Burns sostiene: “Non importa quanta acqua si utilizzi, la bolletta si basa al valore della casa stabilito nel 1990”. Water UK, che rappresenta i fornitori di acqua, ha dichiarato “In media la bolletta dell’acqua in Inghilterra e Galles è poco più di 1 euro al giorno”. Non è possibile rimuovere un contatore dell’acqua ma alcune società idriche dovrebbero ripristinare, anche per chi ne possiede uno, bollette a consumo fisso.