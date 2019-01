LONDRA – Nel Regno Unito, una donna ha raccontato al Daily Star lo scioccante momento in cui 15enne curiosa trovò una cassetta VHS in camera dei genitori ed erano i protagonisti di un video porno amatoriale.

Dopo aver iniziato a visionarla si è accorta che l’ambientazione era familiare ma ha continuato a guardare: “C’era un uomo che armeggiava con la telecamera, poi si è allontanato nudo e si è diretto verso la donna”. “Era un po’ buio, si vedevano delle sagome, ma hanno iniziato a baciarsi ed era Ok. Non molto hot, ma Ok. Poi l’uomo è saltato addosso alla donna e hanno avuto un rapporto sessuale nella posizione del missionario”.

“Era il porno meno sensuale che avessi visto e anche se non avevo molti paragoni, ero abbastanza sicura che fosse un video amatoriale”. Ma quando l’uomo si alzò lo riconobbe, il che dette vita a un incubo: aveva appena visto i genitori fare sesso. “Non sono mai stata così veloce a premere il tasto stop. Urlavo “no” ma usciva un voce fioca. Il danno era fatto. La mia vita era finita”. Ora ride del ricordo ma ammette che con i genitori la situazione per un po’ di tempo è stata imbarazzante.