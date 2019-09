ROMA – Shaun May, 34 anni, dopo aver fatto l’amore con la moglie Laura le ha chiesto di chiudere gli occhi perché voleva farle una sorpresa: ha fatto il conto alla rovescia partendo da dieci e arrivato a zero l’ha accoltellata alla gola mancando di poco le arterie vitali.

La donna, sposata da 14 mesi, è fortunatamente sopravvissuta e in tribunale ha testimoniato che l’aggressione è stata “totalmente inaspettata” e che subito dopo il marito le aveva confessato di essere stato licenziato il giorno precedente per irregolarità finanziarie, aveva in mente di commettere un omicidio-suicidio.

In ospedale, ai medici la vittima aveva raccontato di essere caduta e ferita con il coltello ma non le hanno creduto e chiamato la polizia. Dopo l’arresto May avrebbe detto: “E’ una giornata da dimenticare”. May, secondo quanto emerso in tribunale, era disperato perché non sapeva come avrebbero fatto a pagare il mutuo dell’abitazione a Tunbridge Wells, nel Kent. Ha ammesso di aver ferito la moglie intenzionalmente ma è sotto processo per tentato omicidio poiché secondo i PM voleva ucciderla. (Fonte: Daily Mail)