TBILISI – Paura in Georgia. Un gruppo armato, sembra composto da terroristi stranieri, si è barricato in un appartamento in uno dei quartieri alla periferia della capitale Tblisi, dove è in corso, in queste prime ore di mercoledì 22 novembre, un’operazione delle forze di sicurezza georgiane per cercare di stanarlo.

Si sono sentiti esplosioni e colpi di di arma da fuoco mentre era in corso la perlustrazione di un condominio da parte delle forze di sicurezza impegnate in una operazione anti-terrorismo. Le autorità hanno aggiunto che tutti i residenti dell’area vicino all’edificio dove si trovano i presunti terroristi sono stati evacuati.