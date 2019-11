BERLINO – Si era fatta assumere come assistente medico in ospedale, ma lei una laurea in medicina non l’aveva mai presa. Per questo una donna di 48 anni è stata arrestata nel distretto di ​Schwalm-Eder nel centro della Germania. E’ sospettata di aver causato la morte di quattro pazienti e il ferimento in modo permanente di altri otto.

Secondo quanto riporta la Cnn, i pm hanno disposto l’arresto il 29 ottobre scorso con le accuse di omicidio colposo, lesioni gravi, frode, falsificazione di documenti, uso improprio di un titolo ed esercito abusivo della professione medica.

La donna avrebbe infatti presentato documenti falsi per ottenere un lavoro in ospedale dove è stata impiegata dal novembre 2015 all’agosto 2018, ed ha continuato a praticare nella struttura nonostante ripetuti errori, inclusa la somministrazione errata di farmaci.

Fonte: Agi