AMBURGO – Almeno 6 persone sono rimaste ferite in una cittadina nel nord della Germania dopo che un uomo è finito con la sua auto contro un gruppo di passanti. La polizia ritiene che probabilmente l’uomo guidava sotto l’effetto di stupefacenti.

L’incidente è avvenuto nella città portuale di Cuxhaven, a ovest di Amburgo: 4 persone sono in gravi condizioni, mentre altre due sono rimaste ferite in modo superficiale. La polizia ha rivelato che il conducente, un ragazzo di 29 anni, è stato condotto alla centrale per essere interrogato, aggiungendo che non è ancora chiaro il movente del suo gesto anche se sembra che abbia voluto colpire deliberatamente i passanti. Al momento non è emersa l’ipotesi del terrorismo.