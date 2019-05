Disabile in carrozzina ubriaco: fermato dalla polizia e multato

ROMA – E’ stato fermato dalla polizia perché aveva un tasso di alcol nel sangue cinque volte superiore a quello consentito. Si trattava di un disabile alla guida della sua carrozzina elettrica e purtroppo per lui la legge applica anche alle carrozzine le sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza. È successo a Plauen, in Germania: l’uomo ora dovrà rispondere del reato.

La pattuglia era intervenuta dopo che un passante aveva avvertito la polizia che il disabile era rimasto bloccato con la sua carrozzina, a causa della batteria scarica. Gli agenti hanno quindi chiamato un’ambulanza per far riportare l’uomo a casa, ma un successivo controllo ha rilevato nell’uomo un tasso alcolemico di 2,5 g/litro: cinque volte il tasso massimo consentito di 0,5 g/litro.

In Germania la multa per la guida in stato d’ebbrezza può essere molto salata, in particolare se si decide di fare ricorso e non pagarla. Oltretutto si può finire anche in galera qualora il caso passi di competenza ad un giudice penale. (fonte IL MESSAGGERO)