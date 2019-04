ROMA – Sbalorditivo parto gemellare in Germania: due bambine sono venute alla luce – e stanno bene – a tre mesi di distanza l’una dell’altra. Come sia stato possibile lo ha spiegato lo stesso staff del reparto di neonatologia della Kliniken der Stadt Köln di Colonia-Holweide con un post su Facebook: Liana e Leonie sono state partorite in due differenti momenti, la prima in largo anticipo sulla data presunta del parto e cioè a sole 26 settimane e 5 giorni di gestazione, la seconda 97 giorni dopo.

Subito dopo il primo parto del 17 novembre 2018 l’equipe medica è riuscita a far richiudere il collo dell’utero della madre per consentirle il proseguimento della gravidanza. Liana è nata che pesava 900 grammi, Leonie il 22 febbraio 2019 con un peso di 3,7 chilogrammi, e addirittura in leggero ritardo sulla tabella di marcia.

“Non è la prima volta nella nostra clinica pediatrica che dei gemelli nascono in giorni diversi a Holweide. Ma non c’era mai stato un intervallo di 97 giorni, è un caso rarissimo”, ha dichiarato al quotidiano tedesco Kölner Stadt-Anzeiger il medico della clinica Holweide Uwe Schellenberger. (fonte La Stampa)