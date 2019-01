BOLZANO – Incendio mortale in un appartamento in Germania, in Baviera. Una bambina di 5 anni è morta bruciata nell’incendio divampato nell’appartamento di famiglia all’ottavo piano di un edificio residenziale dopo aver cercato rifugio all’interno di un armadio. La terribile tragedia si è consumata il giorno di San Silvestro a Puchheim, vicino a Fuerstenfeldbruck.

Il padre, che ha cercato di salvare la figlia senza però riuscirci, è stato trasportato in ospedale con una grave intossicazione da fumo. La madre della bimba, che non era nell’appartamento quando è scoppiato l’incendio, al suo rientro a casa è stata supportata dall’assistenza psicologica.

Il cadavere della bambina è stato recuperato solo nel pomeriggio dai vigili del fuoco. Le altre persone dell’edificio sono riuscite a salvarsi all’ultimo momento. Le cause che hanno portato allo scoppio dell’incendio non sono ancora chiare.