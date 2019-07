Germania, incendio in ospedale a Colonia: almeno un morto e undici feriti

ROMA – E’ di almeno un morto e 11 feriti il bilancio di un incendio divampato nella notte tra domenica e lunedì 29 luglio nell’ospedale di Colonia, in Germania. Lo riportano i media tedeschi. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe scoppiato nella stanza di un paziente per motivi non ancora chiariti. La persona deceduta sarebbe il degente nella stanza andata a fuoco, mentre secondo l’agenzia Dpa i feriti sono sei pazienti, tre infermieri e due guardie della sicurezza. Le fiamme sono state domate dai pompieri, ma alcune zone dell’ospedale non sono ancora agibili per motivi di sicurezza.

Fonte: Agi.