ROMA – Stephan E. ha confessato di aver assassinato il presidente distrettuale di Kassel, Walter Luebcke. Lo riferiscono i media tedeschi, secondo cui l’estremista di destra, legato a gruppi neonazisti, ha detto di aver pianificato e commesso da solo l’omicidio dell’esponente della Cdu, avvenuto lo scorso 2 giugno.

Tuttavia, le autorità continuano a indagare alla ricerca di potenziali confidenti o complici dell’assassino, agli arresti da giorni. Secondo lo Spiegel, Stephan E. ha detto agli inquirenti di aver agito come reazione alle affermazioni di Luebcke a favore dei rifugiati presenti in Germania da lui pronunciate nell’ottobre 2015, quando la Germania era in piena crisi migranti.

In un dibattito sulle politiche d’asilo, l’esponente del partito di Angela Merkel aveva, tra l’altro, affermato: “Bisogna difendere i valori e chi non intende farlo può lasciare questo Paese in qualsiasi momento”. Parole sufficienti per l’estremista di destra per passare alle vie di fatto. Un’aberrazione, certo, ma non va sottovalutata, a questo proposito, l’affermazione del sindacato della polizia federale tedesca secondo cui “quasi tutti” gli iscritti al partito xenofobo AfD hanno deciso di aderire dopo le “sciagurate” politiche di accoglienza di Angela Merkel. Virgolette da brividi, specie le seconde, in un paese con quel passato. (fonte Ansa)