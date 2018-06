ROMA – Allarme rosso in Germania, vicino la città di Lunebach verso il confine con Lussemburgo e Belgio: un violento temporale ha provocato l’apertura delle gabbie dello zoo di Eifel. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Cinque grandi felini sono scappati: la polizia sta in queste ore dando la caccia a due leoni, due tigri e un giaguaro.

Avvertita la popolazione locale che è stata invitata a rimanere a casa prima che gli animali non siano stati catturati. Anche un orso era scappato ma la polizia lo ha prontamente abbattuto. Lo zoo di Eifel ospita una sessantina di specie, 400 esemplari e riceve circa 70mila visite all’anno.