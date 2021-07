Germania, nuova frana in Vestfalia trascina case e auto: nuova strage dopo quella di ieri

Una nuova frana in Vestfalia (Germania), dopo quella di ieri, ha trascinato con se alcune case e auto, provocando la morte di un numero imprecisato di persone a Erftstadt-Blessem. Lo scrive la Dpa citando un portavoce di Colonia, che ha affermato “ci sono delle vittime”.

“Nessuno può dubitare che questa catastrofe dipenda dal cambiamento climatico“. Lo ha detto il ministro dell’Interno Horst Seehofer, parlando allo Spiegel. “Un’alluvione con così tante vittime e dispersi io non l’ho mai vissuto prima”. Il ministro ha promesso aiuti per le aree colpito, e sollecitato maggiore impulso alle politiche ambientali.

Germania, la frana e l’alluvione fanno una strage

In Germania, precisamente nella Renania-Palatinato, l’alluvione dei giorni scorso ha fatto una strage che con il passare delle ore cresce: oltre 90 morti e 1000 dispersi. Due giorni di pioggia che hanno trasformati le strade in fiumi e le case spazzate via dal fango e dai detriti.

Il rigonfiamento e l’esondazione di tanti corsi d’acqua di piccola e media dimensione, nei Laender occidentali della Renania-Palatinato, hanno liberato enormi masse d’acqua dalla forza distruttiva. I corpi senza vita degli annegati sono venuti fuori da posti diversi, le inondazioni hanno fatto vittime negli scantinati delle case, nelle strade, fra i soccorritori.

Alluvione Germania, le case tirate giù dal fango

La forza dell’acqua e del fango ha anche trascinato giù decine e decine di case. C’è chi si è rifugiato sui tetti delle case o sugli alberi. Le immagini del paesaggio e delle cittadine tedesche colpite sono difficili da tradurre in parole. Strisce di terra completamente devastate. Edifici e negozi distrutti. Le auto in strada travolte dalla corrente sono il meno nello scenario di un disastro naturale di questa portata.

Le centinaia di persone messe in sicurezza in barca a Kordel, paesino situato lungo un affluente della Mosella, rappresentano l’unico aspetto positivo di una giornata che è stata una strage. Angela Merkel, impegnata a Washington nella sua ultima visita di Stato negli Usa per una bilaterale con Joe Biden, ha sospeso la missione per prendere la parola dalla capitale americana. “È una tragedia”, ha detto la cancelliera. “Sono ore in cui parlare di una forte pioggia e di alluvione descrive la situazione in modo insufficiente. È davvero una catastrofe“, ha insistito Merkel.