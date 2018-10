BERLINO – Spari a Colonia, dove una donna è stata tenuta in ostaggio nella farmacia della stazione centrale. Sul posto sono arrivati in massa agenti di polizia e vigili del fuoco. Alla fine i poliziotti hanno liberato la donna e arrestato il sequestratore. Non è noto se la donna sia ferita.

Secondo Ntv, lo stesso uomo avrebbe precedentemente aggredito anche una ragazza di 15 anni, e avrebbe provocato un incendio nel locale. La polizia non ha voluto confermare queste ultime notizie, affermando solo che vi sia del fumo nell’area dove sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Diversi testimoni hanno riferito di aver sentito alcuni colpi di arma da fuoco. Un altoparlante in stazione ha invitato le persone a uscire, mentre un commando della polizia è arrivato sul posto e liberato gli ostaggi.

Intanto su Twitter, la Deutsche Bahn ha annunciato ritardi e cancellazione di treni e la S-Bahn è stata chiusa. Sui social network, diverse persone riportano di aver sentito odore di bruciato. La polizia non diffonde per ora dettagli sulle generalità dell’uomo arrestato.