Crescono i contagi da Covid-19 in Germania, con il Paese che sta vivendo “una pandemia dei non vaccinati”, come ha detto il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn. Intanto, in 24 ore – secondo i dati dell’istituto Robert Koch – sono 194 i decessi registrati di persone positive al coronavirus.

In arrivo nuove restrizioni per i non vaccinati

“Se la situazione negli ospedali si farà più grave allora saranno possibili ulteriori limitazioni per i non vaccinati” ha detto il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert, rispondendo a una domanda in conferenza stampa a Berlino. Il portavoce ha poi rimandato la questione alla conferenza dei ministri della Salute dei Laender che si terrà domani e dopodomani insieme al ministro federale Jens Spahn.

“La pandemia sta tornando con grande forza” e “in alcuni ospedali la situazione è diventata più grave” e “questo è motivo di grande preoccupazione” per la cancelliera, ha aggiunto Seibert. Ieri erano emerse indiscrezioni circa il fatto che la cancelliera Angela Merkel avesse espresso l’intenzione di proporre nuove restrizioni per i non vaccinati. “Qui non commentiamo quanto emerge in modo informale da riunioni che non sono pubbliche” ha precisato il portavoce.

Germania accellera per la terza dose

La Germania vuole anche accelerare sui richiami del vaccino con la terza dose, ha spiegato il ministro Spahn, prendendo come modello Israele, “che è riuscita a far abbassare la curva dei vantaggi grazie alla terza dose”