MAGONZA – Il mistero si una ragazza di 14 anni scomparsa dalla fine di maggio, Susanna, di Magonza, si è tragicamente risolto in Germania con l'identificazione di un cadavere ritrovato dagli inquirenti di Wiesbaden. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, scrive Bild online, l'adolescente sarebbe stata stuprata e uccisa e i sospetti ricadono su un profugo iracheno di 20 anni, che sarebbe fuggito con la sua famiglia nel suo Paese d'origine per evitare l'arresto.

Nelle indagini relative all’omicidio della 14enne tedesca Susanna, è stato arrestato un uomo di 35 anni di origine turca, sospettato insieme al ventenne iracheno fuggito, di aver violentato e ucciso la ragazza nella notte fra il 22 e il 23 maggio. Secondo la Procura i due sono entrambi sospettati del delitto: avrebbero abusato sessualmente della ragazzina, l’avrebbero uccisa e poi ne avrebbero seppellito il corpo.