ROMA – La Germania si avvia alla riapertura dei negozi e delle scuole a maggio dopo settimane di lockdown imposto per contenere la diffusione del nuovo coronavirus.

Tutte le scuole, comprese quelle primarie e materne, potranno riaprire, a determinate condizioni, già dalla prossima settimana.

“Anche dopo che le prime fasi di apertura sono state introdotte il 20 aprile, il numero di nuove infezioni è rimasto basso“, si legge nel documento ottenuto dalla France Presse.

Senza “alcuna nuova ondata di infezione”, giustificando una più audace fase di riapertura.

Saranno i Laender tedeschi, d’ora in poi, ad assumere la responsabilità sull’allentamento delle misure restrittive per il coronavirus in Germania.

La condizione su cui ci si è accordati è che nelle città con oltre 50 nuove infezioni per 100mila abitanti nel giro di 7 giorni si procederà di nuovo a delle misure restrittive.

“Gli istituti scolastici devono gradualmente rendere possibile l’istruzione di tutti gli scolari nel rispetto delle misure igieniche e di distanziamento”.

E’ quanto sottolinea il principio di accordo che la cancelliera e i presidenti delle regioni tedesche adotteranno formalmente.

La Germania aveva già autorizzato la riapertura delle scuole secondarie. Mentre saranno i diversi stati regionali a decidere sulla riapertura delle università.

Anche i negozi potranno riaprire “ma rispettando le condizioni di igiene e con i controlli all’entrata per evitare le file”. (fonte Ansa)