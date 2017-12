BERLINO – Paura per le strade di Potsdam in Germania vicino al noto mercatino di Natale nel primo pomeriggio del 1° dicembre. La polizia ha trovato un pacco sospetto che conteneva materiale esplosivo. La polizia ha fatto brillare il materiale pericoloso e ha chiesto ai cittadini di allontanarsi dal centro della città e chiudersi in casa.

L’allarme è scattato poco dopo le 14.30 e subito il mercatino nel Land tedesco del Brandeburgo, non lontano da Berlino, è stato sgomberato e messo in sicurezza, come riportato da Bild.

La polizia e gli artificieri sono arrivati sul posto e hanno recintato la zona, chiudendola alla circolazione. Poi la terribile rivelazione: il pacco conteneva materiale esplosivo.

La polizia di Potsdam sta comunicando via Twitter: “Il sospetto è confermato. La zona del centro di Potsdam deve essere evacuata! Per favore ascoltate i nostri avvisi col megafono”. In un tweet precedente, la polizia aveva scritto che anche la zona del mercatino di Natale è coinvolta.

Il materiale sospetto, ritrovato a Potsdam, è stato fatto brillare e non c’è più pericolo per la popolazione. Lo scrive la Dpa. Nel capoluogo del Brandeburgo sono stati evacuati prima il mercatino di Natale e poi il centro storico.