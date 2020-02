BERLINO – Sono almeno otto le persone rimaste uccise in due sparatorie avvenute nella città di Hanau nell’Assia tedesca, la notte tra mercoledì 19 febbraio e giovedì 20. E nel bilancio ci sono anche cinque feriti gravi.

Stando ai media locali, qualcuno ha sparato in due diversi locali in cui si fuma il narghilè. I numeri dei morti e dei feriti, al momento sono stati confermati solo dal sito della Bild e non dalla Polizia che però nel frattempo ha cominciato una caccia al killer o al commando. La polizia è infatti intervenuta in forze sul posto ed ha delimitato la scena del crimine. La città viene anche sorvolata con degli elicotteri.

Secondo una testimonianza, si cercherebbe un’auto scura dalla quale sarebbero partiti i colpi mentre era in corsa. L’attacco, secondo quanto è stato ricostruito fino ad ora, si sarebbe svolto in due fasi: una prima sparatoria in un bar e una successiva con altri colpi che sono stati esplosi dall’auto in corsa.

Hanau si trova nel distretto di Main-Kinzig a circa 20 chilometri a est di Francoforte sul Meno. La città conta circa 100mila abitanti.

Fonte: Ansa, Repubblica, YouTube