Sparatoria a Meckenheim in Germania dove un uomo è stato ucciso dalla polizia dopo aver esploso dei colpi di pistola per strada.

Un uomo ha sparato dei colpi di arma da fuoco per strada domenica sera a Meckenheim, vicino Bonn, in Germania. La polizia è intervenuta con ampie forze per fermarlo, e in uno scambio di spari l’aggressore è rimasto ucciso sul posto.

Un agente ha riportato una ferita alla mano ed è stato soccorso in ospedale. Non è ancora chiaro il movente. Secondo la polizia non ci sono stati altri feriti. Le indagini sono in corso.