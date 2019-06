Germania, si spoglia e si chiude nel frigo di un supermercato

ROMA – Una soluzione al caldo? Il Germania un uomo, causa caldo, ha deciso di spogliarsi e di chiudersi completamente nudo… nel frigo del reparto surgelati di un supermercato. Tra i filetti di merluzzo e i sofficini. L’episodio è avvenuto nel Nord Reno-Westfalia. Il gesto del 32enne, forse appunto spinto dalla voglia di trovare refrigerio dall’afa, non è sfuggito ai diversi avventori del punto vendita che, sbalorditi, hanno chiamato i commessi, i quali a loro volta hanno chiamato la polizia.

All’arrivo degli agenti, l’uomo si è messo i pantaloni, ha afferrato una lattina di birra e, a boro di un monopattino, si è messo a scorazzare per le corsie del supermercato. La polizia alla fine lo ha fermato: dopo il test del palloncino è stato tenuto in stato di fermo per atti osceni in luogo pubblico.

Fonte: Ansa.