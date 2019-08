Germania, è la stagione dell’accoppiamento dei ricci: decine di chiamate per rumori molesti

ROMA – E’ la stagione dell’accoppiamento dei ricci e la polizia tedesca in tutta la Germania ha ricevuto decine di denunce per rumori molesti di persone convinte che ad avere rapporti sessuali accompagnati da gemiti e urla fossero i vicini oppure perché temevano che un animale fosse rimasto ferito. Ma sempre più spesso gli agenti scoprono invece i ricci che si accoppiano per ore rumorosamente.

In Germania il problema è molto diffuso al punto che c’è l’hashtag, #igelsex, che si traduce in “sesso tra ricci”. A Kamenz vicino a Dresda, i vigili del fuoco locali hanno dovuto utilizzare un distanziatore idraulico per aprire un bidone di raccolta di vestiti di beneficenza e scoprire due ricci che si accoppiavano rumorosamente. La stagione dell’amore dei ricci è da aprile a settembre e quando si accoppiano, per ore, soprattutto i maschi emettono una serie di sibili, gemiti e perfino urla, come hanno spiegato al Guardian gli esperti della facoltà di Veterinaria dell’Università Ludwig-Maximilian di Monaco.

Fonte: Daily Mail.