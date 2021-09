Germania, stop allo stipendio ai non vaccinati in quarantena: provvedimento in vigore dal primo novembre (foto ANSA)

Ai non vaccinati in Germania, non spetterà la parte di stipendio nel periodo in cui dovessero mettersi in quarantena. Il provvedimento entrerà in vigore dal primo novembre.

Ad annunciare il provvedimento è stato il ministro della Salute, Jens Spahn, in accordo con i colleghi dei Laender, spiegando che quella di non vaccinarsi è una libera scelta che, tuttavia, comporta delle responsabilità anche finanziarie da parte di chi l’assume. Le nuove regole riguarderebbero sia le persone risultate positive al tampone ma anche i turisti di ritorno da Paesi ritenuti ad alto rischio. Finora si garantiva a chi veniva messo in quarantena, il versamento di un indennizzo a copertura dello stipendio. I datori di lavoro pagavano regolarmente lo stipendio ed ottenevano un rimborso dal Land.

Spesi circa 600 milioni per rimborsi

Secondo il governo così facendo sarebbero stati spesi circa 600 milioni di euro, fondi che secondo molti avrebbero potuto essere impiegati per altro. Per questo dal primo novembre, chi sarà costretto a restare in quarantena senza essere vaccinato non riceverà più l’indennizzo a copertura dello stipendio per il periodo in cui è tenuto a non recarsi a lavoro. Il diritto al pagamento del salario continuato rimane in caso di malattia.