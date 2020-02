BERLINO – Torna l’incubo terrorismo in Germania. Una auto si è lanciata contro il corteo di Carnevale a Volkmarsen, vicino a Kassel, nell’Assia tedesca. Almeno trenta le persone rimaste ferite, molte in condizioni gravi. Tra loro ci sarebbero anche diversi bambini. Il conducente dell’auto, un uomo sui vent’anni che vive nella zona, è stato fermato.

Volksmarsen è un piccolo comune tedesco, che non arriva a 7000 abitanti. La matrice dell’accaduto non è ancora chiara.

Per la polizia di Kassel “è ancora troppo presto” per poter dire se l’autista che ha investito il corteo di Carnevale di Volkmarsen abbia agito volontariamente. Gli inquirenti non vogliono diramare “notizie che non siano certe”. Il conducente è stato fermato, ma anche su questo la polizia non ha rilasciato informazioni. Ma secondo un testimone oculare, l’auto si sarebbe avvicinata a 30 metri dal corteo e avrebbe “dato gas”.

Il ministro dell’Interno dell’Assia ritiene che l’ipotesi di un attentato non possa ancora essere esclusa. La polizia aveva precedentemente sottolineato che si fosse trattato di “un gesto intenzionale ma non di un attentato”. (Fonte: Ansa)