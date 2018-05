BERLINO – Terrore su un treno Intercity a Flensburg, in Germania: un uomo armato di coltello ha ferito due passeggeri, prima di essere bloccato e ucciso dalla polizia. Lo spaventoso attacco è avvenuto mercoledì 30 maggio, in serata. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il portavoce della polizia di Flensburg ha confermato alla Bild l’intervento delle forze dell’ordine.

Secondo la ricostruzione fornita al tabloid tedesco, l’aggressione sarebbe scoppiata per una lite all’interno del vagone numero 10 dell‘Intercity che viaggiava verso Flensburg, nel nord della Germania. All’arrivo degli agenti l’aggressore avrebbe reagito attaccando e ferendo una poliziotta, a quel punto il collega gli ha sparato e lo ha ucciso. La polizia federale sta conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio.

Il movente è ancora ignoto. Un portavoce della polizia ha precisato alla Bild: “La motivazione terroristica al momento non mi è nota”. La stazione di Flensburg attualmente è stata chiusa e il tratto ferroviario interrotto.