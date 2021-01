Il “re dei cristalli” Gernot Langes-Swarovski è morto all’età di 78 anni, dopo una grave malattia. Per 35 anni ha guidato l’azienda durante la fase di maggiore crescita. Grazie a Gernot Langes-Swarovski, la compagnia aprì il primo negozio a Londra all’inizio degli anni ’80, ed oggi è rappresentata in 170 paesi.

Chi era Gernot Langes-Swarovski

Pronipote del fondatore Daniel Swarovski, nato a Wattens in Tirolo (Austria) nel 1943, Gernot Langes-Swarovski già all’età di 24 anni è entrato nel cda.

Sotto la sua guida è stato aperto negli anni ’80 il primo punto vendita a New York, come anche il museo di André Heller, la Swarovski Kristallwelten a Wattens. Gernot Langes-Swarovski, che in Austria ha ricevuto varie onorificenze, è stato presidente della squadra di calcio FC Swarovski Tirol e fondatore della compagnia aerea Tyrolean Airways.

Il suo successo nel campo dei cristalli non è stato ripetuto dalle avventure negli altri campi, però. La squadra di calcio è fallita nel giro di quattro anni (1986 – 1992), mentre la compagnia aerea fondata nel 1978 dapprima è servita per salvare la compagnia di bandiera austriaca e poi nel 2015 è stata da questa inglobata cessando l’attività.

Nel 2002 cede le sue funzioni nel gruppo – vendite e marketing – al figlio Markus, avuto dal primo matrimonio con Maya Langes-Swarovski. Da tempo si era ritirato dalla vita pubblica.