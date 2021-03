Gibilterra, vaccinati quasi tutti i 30mila abitanti. Il Primo Ministro: “La nostra lealtà alla Corona è stata ripagata”

Grazie ai vaccini arrivati dal Regno Unito e consegnati dalla RAF, a Gibilterra sono stati vaccinati quasi tutti gli adulti presenti sul piccolo territorio britannico.

Gibilterra ha una popolazione di circa 34mila abitanti, e dall’inizio della pandemia ha avuto 4.263 casi di contagio e 94 morti.

Il primo ministro di Gibilterra, Fabian Picardo, ha dichiarato: “La lealtà del popolo di Gibilterra alla Corona del Regno Unito non è e non sarà mai messa in dubbio. In questi momenti strazianti e difficili, la nostra profonda lealtà è stata riconosciuta e ripagata. Il Regno Unito ha giocato un ruolo fondamentale sulle vaccinazioni e siamo stati tra i beneficiari della famiglia delle nazioni britanniche”.

Intervenendo al parlamento di Gibilterra, ha aggiunto: “Ora siamo tutti vaccinati o stiamo per esserlo, ma non siamo ancora fuori pericolo”. Picardo ha precisato che i gibilterrini, nonostante il successo del programma, dovranno comunque continuare ad attenersi alle restrizioni.