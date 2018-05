LONDRA – Universal Jobmatch, sito web del governo britannico, ha pubblicato dei posti di lavoro per addetti alle pulizie nudi, un’iniziativa che un deputato ha definito un “inaccettabile sfruttamento”.

In base all’annuncio, i candidati devono indossare “guanti di gomma e un sorriso”.

Una persona in cerca di lavoro ha cliccato per sbaglio sulla pubblicità di Fantasy Cleans intitolata “Flash”, pensando che si riferisse a un prodotto per la pulizia.

L’annuncio era stato pubblicato sul sito governativo Universal Jobmatch, secondo quanto riportato dal Daily Mirror. Retribuiti dai 28 ai 113 euro l’ora, i candidati potrebbero diventare “addetti alle pulizie con una differenza”, afferma l’annuncio che include l’immagine di una donna bionda vestita in modo succinto mentre lava il pavimento ed è inserita accanto agli annunci del servizio sanitario nazionale e della British Airways. I candidati prescelti potrebbero aspettarsi di indossare con “abiti scelti dai clienti”, ossia “completamente vestiti, in lingerie o nudi”, dice la pubblicità.

Anche i clienti possono rimanere nudi dalle 9.00 alle 17.30, dal lunedì al venerdì, e per un appuntamento speciale durante il fine settimana.

La persona in cerca di lavoro, dello Yorkshire, ha informato il parlamentare Naz Shah del Labour, il quale ha affermato che poiché il sito è monitorato da Jobcenture Plus, lo staff potrebbe trarre beneficio dalle persone qualora non lo usassero abbastanza: alcune potrebbero essere sottoposte a pressioni per svolgere questo tipo di lavoro.

“È la normalizzazione del lavoro sessuale e lo sfruttamento dei vulnerabili … il mio staff era assolutamente sconvolto,” ha detto Shah al Mirror.

L’annuncio recita:”Fantasy Cleans cerca ragazze spensierate, chiacchierone e amichevoli, ragazze e ragazzi fieri … Devi sentirti a tuo agio a lavorare nudo tra le persone … Devi essere in grado di pulire e stirare a un buon livello”.

Il sito Web verrà sostituito tra due settimane da un servizio chiamato “Trova un lavoro”.

Il Dipartimento per il lavoro e le pensioni ha dichiarato: “Abbiamo rimosso l’annuncio di lavoro per aver violato i termini e le condizioni di Jobmatch”. Fantasy Cleans non ha rilasciato commenti ma sul sito afferma che non offre servizi sessuali.