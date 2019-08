Il graffito che ha fatto irritare la regina Elisabetta

LONDRA – La regina Elisabetta II è “estremamente irritata” per un graffito eseguito da un writer sul viadotto ferroviario vicino al Castello di Windsor perché ne deturpa lo skyline. Il graffiti writer ha scritto in lettere cubitali la parola “HELCH” e per giorni i residenti si sono chiesti quale fosse il significato, senza riuscirci, ma in ogni caso la scritta deturpa la vista della residenza di Sua Maestà nel Berkshire.

Il tag è presente in molti siti di Londra, ai lati delle stazioni ferroviarie e della metropolitana, edifici abbandonati e ponti sopra la M4, M1 e M25. Non si sa chi ci sia dietro: alcuni hanno ipotizzato si tratti della firma del writer, altri di un mix tra le parole “singhiozzo” (hiccups) e “rutto” (belch) o un’abbreviazione di “ca*zo sì!” (hell yes).

Una fonte della Corona a The Sun ha riferito che la regina “è estremamente irritata, la vista del Castello di Windsor è trasformata in un pugno nell’occhio”.

Nel 2018, nei dintorni di Windsor, con una bomboletta un writer aveva scritto “fork”, forchetta, in vista del matrimonio del principe Harry e Meghan. La parola era stata scritta più di 150 volte in giro per la città, su strade ed edifici, compreso il percorso del corteo reale dei novelli sposi. (Fonte: Daily Mail)