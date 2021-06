Gran Bretagna: 11mila contagi in 24 ore, ma d’estate la gente non sta più nelle restrizioni FOTO ANSA

In Gran Bretagna ci sono stati 11mila contagi nelle ultime 24 ore a causa della variante Delta, contagi arrivati nonostante l’80% della popolazione abbia già ricevuto la prima dose di vaccino. Prosegue quindi il rimbalzo dei contagi da Covid alimentato nel Regno Unito dalla variante Delta, importata dall’India. Si tratta del picco giornaliero da metà febbraio, su 1,1 milione di tamponi.

Resta per ora più contenuto – grazie all’effetto dei vaccini – l’aumento dei morti, 19 oggi contro i 9 di ieri, e dei ricoveri in ospedali, il cui totale è ora di 1.227. Ma gli esperti rimangono inquieti e predicano cautela, anche se le vaccinazioni fatte sfiorano ora quota 73 milioni, con oltre 42,2 milioni di prime dosi (l’80,1% della popolazione adulta nazionale) e quasi 30,7 milioni di richiami.

Gran Bretagna, la gente non sta più nelle restrizioni

In Gran Bretagna di fatto hanno riaperto tutto e ora fare nuove restrizioni sarebbe inutile. Con l’arrivo dell’estate infatti la gente nelle restrizioni non ci vuole più stare. Nuovi dati dell’autorità sanitaria britannica Public Health England (PHE) hanno però dimostrato che il vaccino COVID-19 AstraZeneca offre alti livelli di protezione contro la variante Delta (precedentemente denominata indiana).

I dati dal mondo reale del PHE, pubblicati come prestampa, hanno dimostrato che 2 dosi di vaccino sono efficaci al 92% contro il ricovero in ospedale a causa della variante Delta. E non hanno mostrato decessi tra i vaccinati. Il vaccino ha anche mostrato un alto livello di efficacia contro la variante Alpha (ex inglese). Con una riduzione dell’86% dei ricoveri e nessun decesso segnalato.

Varianti e Astrazeneca: i dati dello studio

L’analisi ha incluso 14.019 casi della variante Delta – 166 dei quali sono stati ricoverati in ospedale – tra il 12 aprile e il 4 giugno. Esaminando i ricoveri ospedalieri di emergenza in Inghilterra. Questa prova dal mondo reale contro la variante Delta, precisa AstraZeneca, “si basa su un follow-up limitato dopo la seconda dose, il che che potrebbe influire sulla stima dell’efficacia”.