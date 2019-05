MILANO – Operazione a cuore aperto in strada: è accaduto a Durham, in Gran Bretagna. L’eliambulanza è accorsa sul posto in seguito ad un accoltellamento. Il medico, Chris Smith, quando si è trovato davanti il paziente ha capito che era necessario intervenire subito, come ha spiegato alla Bbc. “Le speranze di sopravvivenza per l’uomo erano dell’1%”, ha detto il dottor Smith, che ha quindi deciso di intervenire lì sul posto, al bordo della strada.

La vittima era stata accoltellata al petto ed era andata in arresto cardiaco. Così i sanitari hanno praticato una toracotomia per accedere alla cavità toracica. Poco dopo il cuore del paziente è tornato a battere.

Per eseguire l’operazione il dottor Smith, che lavora al James Cook University Hospital di Middlesbrough, è stato assistito da tutta l’équipe presente sull’eliambulanza, compreso il pilota. L’intervento chirurgico è stato ripreso in un video che viene utilizzato per formare i futuri medici.

La vittima, di cui è noto solo il nome di battesimo (Stephen), è sopravvissuta, anche se è ancora ricoverata. Il suo aggressore è stato arrestato.

Nel Regno Unito, e in particolare nelle periferie di Londra, gli accoltellamenti sono sempre più frequenti tanto da essere considerati una vera e propria emergenza nazionale.

Solo negli ultimi giorni un ragazzo di 15 anni è stato trovato agonizzante a Hackney, nella zona est della capitale britannica, ed è stato dichiarato morto prima ancora di poter raggiungere l’ospedale. Un altro ragazzo di 16 anni è stato ricoverato con ferite da accoltellamento. Secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi dell’ennesimo scontro tra baby gang. (Fonte: Bbc)