SWANSEA – John Harvey, un pensionato inglese di 73 anni originario di Swansea, è stato arrestato per aver chiamato, nell’arco di cinque anni, ben 314 volte l’ambulanza gravando sul Sistema Sanitario Nazionale britannico per circain viaggi a vuoto.

Harvey è stato ricoverato in ospedale 149 volte senza aver mai bisogno di cure e solo con l’intento di tranquilizzarlo ma dopo l’ultimo episodio è stato sbattuto in prigione: girovagava per strada con la faccia impiastricciata di sangue finto chiedendo a due passanti di chiamare il 999, il nostro 118.