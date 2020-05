Gran Bretagna, il colonnello Tom Moore (nella foto Ansa) compie 100 anni e raccoglie 31 milione di sterline per il SSN

ROMA – Il veterano britannico Tom Moore ha compiuto 100 anni ed è stato promosso colonnello onorario dell’Army Foundation College, con il placet della regina Elisabetta.

Moore è diventato famoso per una curiosa impresa: voleva raccogliere mille sterline da devolvere al SSN britannico facendo 100 giri nel giardino con il suo deambulatore.

Ma a sorpresa ha catturato il cuore di molti britannici e ha raccolto oltre 31 milioni di sterline.

Il colonnello, oltre alle più di 125.000 cartoline d’auguri da tutta la nazione, ha ricevuto un biglietto della regina: “Sono felice di sapere che festeggia 100 anni e a conoscenza del suo impegno per l’NHS Charities Together in questo momento difficile. Le invio le mie congratulazioni e i miei migliori auguri”.

Ma i cento anni sono stati festeggiati anche con il sorvolo commemorativo di due aerei militari, uno Spitfire e un Hurricane, sopra la sua casa nel Bedfordshire.

Boris Johnson ha definito il neo colonnello, veterano della Seconda Guerra Mondiale, un “faro nella nostra vita” e lo ha ringraziato per aver riunito la nazione nel momento buio della pandemia.

Il premier britannico ha detto alla BBC: “Ha creato un canale che ha consentito a milioni di cittadini di ringraziare sentitamente gli uomini e le donne straordinari del nostro SSN che stanno svolgendo un sorprendente lavoro”.

In risposta al messaggio di compleanno di Boris Johnson, il colonnello Tom ha dichiarato a BBC Breakfast: “Ricevere un messaggio dal Primo Ministro è davvero eccezionale. Grazie mille”.

Alla domanda su come ci si senta a ricevere lettere dalla famiglia reale, Tom ha risposto:”È difficile da dire perché non è mai accaduto ma non avrei mai immaginato. Ringrazio tutti”. (Fonte: BBC)