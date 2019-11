LONDRA – Nel Regno Unito, dal 2020 multa da 200 sterline e sei punti in meno sulla patente a chi toccherà il telefono, anche solo per brevissimo tempo, mentre è al volante e a scoprire i trasgressori saranno le nuove telecamere HD. Al momento una scappatoia consente agli automobilisti di evitare la multa: la polizia deve infatti cogliere sul fatto chi telefona, manda messaggi o è implicato in un’altra”comunicazione interattiva” come ha riferito il Birmingham Mail.

Il problema è emerso all’inizio dell’anno: Ramsey Barreto ha fatto ricorso alla condanna per aver filmato un incidente mentre era alla guida. I suoi avvocati hanno sostenuto che le leggi del Regno Unito vietano la guida mentre si parla al telefono ma non toccare semplicemente il cellulare.

Il Dipartimento dei trasporti sta cercando di eliminare la scappatoia in modo che chiunque legga messaggi, scatti foto, navighi in Internet o altro con il telefono, possa essere multato. Da una ricerca è emerso che il 35% dei conducenti di età inferiore ai 25 anni – e il 17% dei conducenti in totale – ha ammesso di distogliere lo sguardo dalla strada per controllare messaggi, e-mail o social media.

In vista del cambiamento di legge, Highways England testerà le telecamere che scatteranno automaticamente le foto ai conducenti che toccano il telefono e che saranno inoltrate alla polizia.

Fonte: Mirror