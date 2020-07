Gran Bretagna, nozze a sorpresa per la principessa Beatrice e l’italiano Edoardo Mapelli Mozzi (foto Ansa)

Nozze a sorpresa, in privato e senza riflettori, per la principessa Beatrice – figlia di Andrea di York e nipote della regina – ed Edoardo Mapelli Mozzi, immobiliarista italiano che vive a Londra.

Un matrimonio privato, senza riflettori e nel rispetto delle linee guida sanitarie quello tra la principessa Beatrice e l’immobiliarista italiano.

Lo ha reso noto Buckingham Palace senza alcun preannuncio.

Nella nota si spiega che la coppia si è unita in matrimonio nella Royal Chapel of All Saints del castello di Windsor.

Il matrimonio si è svolto alla presenza di Elisabetta II, 94 anni, del 99enne principe consorte Filippo, dei suoi genitori (Andrea e Sarah Ferguson), dei familiari più stretti.

Le nozze, previste inizialmente in grande stile per il 29 maggio, erano state poi rinviate, come ovvio, a causa dell’emergenza coronavirus.

Nozze che ora si sono tenute “nel rispetto delle linee guida” sulle cautele sanitarie.

“Sono una famiglia normale, che fa sacrifici come altre”, ha detto al Sun un’amica dei due.

“Magari – spiega – la vera festa si farà quando ci saranno le condizioni giuste”.

La scelta della cerimonia riservata e in tono minore ha a che fare, secondo i media britannici, anche con l’imbarazzante situazione attuale del padre della sposa.

Il principe Andrea, terzogenito della regina, coinvolto nello scandalo sugli abusi se**uali di Jeffrey Epstein, defunto miliardario Usa divenuto suo amico grazie ai comuni legami con Ghislaine Maxwell. (Fonti: Ansa, The Sun).