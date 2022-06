Dopo il recente episodio di un‘orgia nella base militare a Merlville Baracks, Colchester, Gran Bretagna, una fonte ha affermato che nell’esercito quanto è accaduto è un fenomeno abbastanza comune. Quanto accaduto indica una cultura misogina diffusa in cui le donne sono considerate “esseri inferiori”.

Gran Bretagna, orge nella basi militari? La pratica è molto diffusa

Parlando in esclusiva a The Independent, la donna, che in precedenza ha lavorato nel reclutamento per l’esercito britannico, ha raccontato che quanto accaduto sembra un ritorno agli anni Cinquanta.

L’episodio in cui sono emerse le riprese di un’orgia organizzata dai parà a cui ha partecipato una donna, una civile, è stato messo sotto indagine della polizia militare. I video, visti da The Independent, mostrano una donna che fa sesso con le truppe della 16a Brigata d’assalto aereo mentre altri guardavano e alcuni ridevano.

In un’altra clip, un uomo chiede “hai già provato?“, mentre un altro parà saluta mentre fa sesso. Il video, che include alcuni soldati seminudi e altri completamente nudi, mostra degli atti sessuali compiuti sia nelle aree comuni che nelle stanze private.

Non è chiaro quando siano accaduti. Parlando con The Independent da una base militare in cui vive con il marito che è nell’esercito, la donna ha detto che un ex soldato, di cui non aveva notizie da mesi, le aveva inviato 11 video molto espliciti. Video non richiesti che fanno riferimento all’episodio a Merlville. La donna ha definito il filmato “estremamente inquietante”. Video che le hanno procurato degli incubi. La donna ha spiegato che se anche fosse stato un incontro consensuale, il fatto che i soldati “ridessero” e “deridessero” la donna era “degradante”.

“Un atteggiamento misogino”

“È un atteggiamento misogino”, ha aggiunto. “È motivo di imbarazzo per l’esercito. Mostra una grave mancanza di professionalità e in generale di un comportamento umano dignitoso”. La fonte ha inoltre raccontato di aver incontrato cinque donne che affermano di essere state violentate mentre prestavano servizio nell’esercito.

Ha spiegato che le donne in ruoli senior sono state spesso indicate come se avessero ottenuto la loro posizione con sistemi poco appropriati e che lei stessa quando si è impegnata a migliorare il suo aspetto è stata sottoposta a commenti sessuali degradanti. “Sebbene l’esercito abbia aperto tutti i ruoli alle donne, l’esercito stesso non è aperto alle donne”, ha concluso la fonte. “Per essere accettata devi essere disposta a comportarti come un uomo. Ciò significa sopportare la discriminazione, il sessismo, le molestie sessuali, le battute misogine e sullo stupro”.