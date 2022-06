David Venable, un ex allevatore di maiali britannico di 89 anni in pensione nel 1982, è accusato di aver ucciso la moglie, nascosto il cadavere in una fossa settica e sarebbe dunque riuscito a farla franca per quasi 40 anni.

Secondo quanto riportato da The Independent, Venables all’epoca avrebbe avuto una relazione extraconiugale ma nega di aver ucciso la “perfetta” moglie Brenda tra il 2 e il 5 maggio 1982.

Uccide la moglie e la fa franca per 40 anni

Il caso è stato riaperto e in tribunale l’avvocato della Corona Michael Burrows ha affermato che Venables aveva denunciato la scomparsa della moglie alla stazione di polizia di Worcester il 4 maggio di quell’anno.

Da un’indagine della polizia non era emersa alcuna traccia del corpo della donna e “alcune persone pensavano che si fosse suicidata”.

I resti della moglie morta nella fossa settica della tenuta

Nel 2019, Venables aveva venduto a suo nipote la Quaking House Farm a Kempsey, Worcestershire, dove la coppia viveva dal 1961.

A luglio di quell’anno, i nuovi proprietari ripulendo la fossa settica trovarono i resti scheletrici della moglie.

L’accusa: “Ha ucciso la moglie per stare con l’amante”

Burrows ha detto alla corte: “E’ assurdo supporre che Brenda Venables si sia tolta la vita arrampicandosi nella fossa settica e che in qualche modo abbia spostato il pesante coperchio e lo abbia rimesso a posto sopra di sé in modo che non si vedesse niente”.

Il pm ha aggiunto che Venables avrebbe ucciso la moglie perché “voleva che si togliesse di mezzo” così da poter continuare la “relazione che aveva da tempo con un’altra donna”.

“Sapeva che la fossa settica era il nascondiglio perfetto. E per quasi 40 anni è stato il posto perfetto e l’uomo è riuscito a farla franca”.

La relazione di Venable con l’ex badante della madre

Venables aveva avuto una relazione con l’ex badante di sua madre, Lorraine Styles, nel periodo precedente alla scomparsa di sua moglie, una relazione iniziata “intorno al 1967”.

La Styles nel 1981 aveva posto fine a una relazione che aveva con un altro uomo, “facendo affidamento su ciò che Venables le aveva detto” ovvero sulle sue intenzioni romantiche. Ma “aveva notato che l’uomo non aveva menzionato il divorzio, e quando lei ne parlava cambiava discorso”.

Il processo per l’omicidio della moglie di Venable

Venable, la mattina della scomparsa della moglie, aveva detto che si era svegliato ma Brenda non era né a letto né in casa e aggiunto che era depressa.

Il processo va avanti e tra sei settimane circa la giuria emetterà il verdetto.