I grandi magazzini Karstadt dichiarano bancarotta. Migliaia di licenziamenti

La storica catena di grandi magazzini tedesca Galeria Karstadt Kaufhof (Gkk) ha presentato istanza di insolvenza presso il tribunale distrettuale di Essen. Galeria è quindi alla ricerca di un nuovo proprietario. I colloqui con potenziali investitori sono già iniziati e l’obiettivo è quello di continuare le operazioni di Galeria.

Il gruppo Galeria Karstadt Kaufhof dichiara la bancarotta

L’amministratore delegato della Galeria, Olivier van den Bossche, ha sottolineato che “i risultati operativi di Galeria sono gravati dalle condizioni quadro del vecchio assetto proprietario. Consideriamo espressamente la giornata di oggi come un passaggio liberatorio. Le insolvenze del Gruppo Signa stanno danneggiando enormemente Galeria, ostacolando le attività in corso e limitando gravemente le opportunità di sviluppo futuro a causa degli affitti elevati e dei servizi costosi”.

Il futuro dei 15.000 dipendenti dei restanti 92 grandi magazzini è quindi ancora una volta incerto. Gli esperti prevedono che il numero delle filiali diminuirà drasticamente. Galeria ha rifiutato di commentare.

Terza insolvenza negli ultimi anni

Questa è la terza insolvenza per Gkk in meno di quattro anni. È stata preceduta dall’instabilità della capogruppo Signa. Nelle ultime settimane diverse aziende del gruppo immobiliare e commerciale dell’imprenditore austriaco René Benko hanno dichiarato fallimento, tra cui la Signa Retail Selection Ag, di cui fa parte Gkk. Signa è costituita da una complessa rete di società con centinaia di singole società. I grandi magazzini in Germania, come in gran parte del resto del mondo, subito negli ultimi anni le conseguenze della forte concorrenza dei grandi rivenditori discount e dei commercianti online come Amazon.