ROMA – Un aereo infetto: dal Qatar destinazione Grecia, dodici della novantina di passeggeri sul volo della compagnia di bandiera dell’emirato, erano contagiati dal coronavirus.

Le autorità di Atene li hanno messi in quarantena e hanno sospeso i voli con Doha: meta privilegiata del turismo internazionale, il Paese pesantemente criticato in Italia (Zaia, governatore del Veneto) deve gestire con grande accortezza gli arrivi anche con corridoi e limitazioni (29 paesi tra cui l’Italia osservati speciali).

Sebbene in questo caso i contagi riguardino stranieri che lavorano in Grecia e greci residenti all’estero.

La Grecia ha sospeso oggi tutti i voli da e per il Qatar dopo che 12 passeggeri su 91 di un volo Doha-Atene della Qatar Airways sono risultati positivi al coronavirus.

L’aereo era atterrato ieri ad Atene: lo stop durerà almeno fino al 15 giugno.

L’Autorità ellenica per l’aviazione civile, nel dare l’annuncio della sospensione dei voli con il Qatar, ha specificato che i passeggeri trovati positivi saranno messi in quarantena in un hotel per due settimane.

Tra loro ci sono nove cittadini pachistani residenti in Grecia, due greci residenti in Australia e un membro di una famiglia greco-giapponese. (fonte Ansa)