Grecia, 54enne picchia a morte cittadino britannico di 40 anni: era l’amante della moglie

Blitz dice

Monastero M5S, anche un po’ di clausura: proposto divieto per legge pubblicità Nutella, Coca Cola e peccati di gola vari. Divieto anche di spot con donne belle perché mandano in tentazione i maschi e in imitazione le femmine. Badesse del monastero due parlamentari M5s di cui per gentilezza omettiamo i nomi.