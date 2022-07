Grecia, si fa un selfie davanti all’elicottero: 22enne muore decapitato dalle pale

Prova a farsi un selfie vicino all’elicottero ancora accesso e viene decapito dalle pale. E’ morto così un 22enne studente della Oxford Brookes University, Jack Fenton, che si trovava in Grecia per una vacanza con gli amici.

Per la tragedia, avvenuta lunedì sera intorno alle 18, la polizia ha arrestato tre persone: due piloti e un tecnico di terra presso l’eliporto. Sono accusati di omicidio colposo. Ma secondo quanto dichiarato da Ioannis Kandyllis , presidente del comitato greco per gli incidenti aerei, sono state rispettate tutte le norme di sicurezza.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti l’elicottero è atterrato all’eliporto di Spata-Artemida in Attica, a 40 chilometri da Atene. Appena atterrati il giovane studente di Oxford ha aperto la porta dell’elicottero, probabilmente per scattarsi un selfie, ma le pale di coda del mezzo, ancora in funzione, lo hanno decapitato. Il 22enne è morto sul colpo. Per lui non c’è stato nulla da fare.

L’altro elicottero

“È stato colpito alla testa dal piccolo rotore posteriore dell’aereo – ha dichiarato un alto funzionario di polizia al Times di Londra. Non c’era alcuna possibilità che sopravvivesse. Il suo decesso è stato istantaneo”.

“Le pale erano ancora in funzione quando è sbarcato e la nostra indagine si concentra in particolare su una possibile negligenza. Avrebbero dovuto essere ferme quando il giovane ha lasciato l’aereo”.