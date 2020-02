ROMA – Con un post condiviso sul suo profilo, Greta Thunberg ha annunciato la scomparsa di suo nonno, morto all’età di 94 anni. L’attivista svedese ha definito Olof Thunberg, l’anziano nonno, come “una delle persone più gentili che io abbia mai conosciuto” per ammettere che le mancherà terribilmente. Ha poi allegato alla descrizione del post tre fotografie che lo ritraggono in tre diversi momenti della vita. La prima con un primo piano dell’uomo, la seconda con lui che teneva in braccio lei ancora piccola e la terza, quella più recente, che li mostra insieme seduti e sorridenti.

Tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi sotto il post da parte sia di personaggi del mondo dello spettacolo che di semplici follower che hanno voluto esprimerle vicinanza e solidarietà. Vi sono poi altri seguaci che hanno manifestato il loro dispiacere per il lutto subito, in diverse lingue e dai paesi più svariati.

La notizia della morte del nonno arriva nel giorno dell’incontro all’università di Oxford tra Greta Thunberg e Malala Yousafzai, l’adolescente pachistana che i talebani cercarono di uccidere, insignita del Nobel per la Pace. “È l’unica amica per la quale salterei la scuola” ha commentato su Twitter Malala. (fonte INSTAGRAM)