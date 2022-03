“Potrebbero essere necessari da pochi giorni a dieci giorni per trovare un accordo” nei negoziati tra le delegazioni di Russia e Ucraina. Lo dice il capo negoziatore ucraino Mykhailo Podolyak in un’intervista ai media polacchi. “La firma di un accordo di pace porrà fine alla fase acuta del conflitto, ci permetterà di onorare tutti coloro che sono stati uccisi e iniziare la ricostruzione del Paese. Ma dubito che per gli ucraini la guerra finirà lì, non dopo tutto quello che abbiamo passato”, aggiunge il consigliere di Zelensky.

Ucraina: “Tra noi e la Russia non ci sarà nessuna relazione dopo”

Podolyak aggiunge però che tra Russia e Ucraina, alla fine della guerra, non ci sarà alcuna relazione. “Non si può tornare al passato e parlare di ‘nazioni sorelle’. I ponti sono stati fatti saltare in aria. Creeremo un confine forte e tratteremo la Russia con la freddezza che merita un Paese che ha invaso la nostra casa per ucciderci”.

Continuano i raid russi

Nel mentre l’esercito russo continua ad avanzare. Un bambino di due anni è morto e quattro persone sono rimaste ferite in un bombardamento a Novy Petrivtsi, a nord di Kiev. Altre 21 persone sono morte sotto un bombardamento vicino a Kharkiv. Mentre un cittadino americano è stato ucciso a Chernihiv.

Da Mariupol 30mila persone sono evacuate questa settimana ma la città continua ad essere sotto assedio. Le autorità della città hanno affermato che il 90% degli edifici della città è stato distrutto dalle forze russe nei bombardamenti quotidiani. Si stima che le perdite civili siano 20 mila. Ha invece resistito agli attacchi il teatro cittadino, trasformato in rifugio antiaereo, le cui immagini satellitari mostrano due scritte “bambini” davanti e dietro la struttura: 130 le persone finora uscite vive dall’attacco che Londra ha definito un crimine di guerra. Nelle ultime 24 ore, la difesa aerea ucraina ha distrutto 10 bersagli aerei nemici, riferisce il centro stampa dello Stato maggiore delle Forze armate.