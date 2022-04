La Russia sta ubendo diverse battute di arresto durante l’invasione dell’Ucraina. Questa situazione potrebbe spingere il presidente russo Vladimir Putin a usare armi nucleari tattiche o a bassa resa. Ad affermarlo è il direttore della Cia William Burns: “Data la disperazione del presidente Putin e della leadership russa, viste le battute d’arresto che hanno affrontato militarmente finora, nessuno di noi può prendere alla leggera la minaccia del potenziale uso di armi nucleari tattiche o a bassa resa. Burns lo ha detto in un discorso ad Atlanta.

Putin disperato potrebbe usare armi atomiche

LaCia spiega di non avere, al momento, segnali precisi che lascino pensare che Mosca si stia preparando a un attacco di questo tipo. “Ovviamente siamo molto preoccupati. E so che il presidente Biden è profondamente preoccupato di evitare una terza guerra mondiale, di evitare la soglia in cui un conflitto nucleare diventa possibile”.

L’incorciatore Moskva è affondato: Mosca conferma

Per quanto riguarda il fronte militare,l ‘incrociatore missilistico russo Moskva, divorato dalle fiamme e che Kiev aveva rivendicato di aver colpito, “ha perso stabilità ed è affondato mentre veniva rimorchiato durante una tempesta”. Ad ammetterlo il ministero della Difesa russo, che spiega che la nave “ha perso stabilità a causa del danno allo scafo”.

Danno, però, che viene attribuito da Mosca all‘incendio seguito all’esplosione delle munizioni” trasportate a bordo. Con il Moskva, si teme possa essere finita negli abissi anche una testata nucleare che, secondo voci non confermate, avrebbe fatto parte del suo arsenale.

Comunque si tratta di un duro colpo per la flotta militare russa, come il Pentagono non ha mancato di rimarcare, pur ammettendo di non poter verificare in “modo indipendente” se l’incrociatore russo nel Mar Nero sia stato colpito da un missile dell’Ucraina.

Biden pronto ad andare a Kiev

Intanto il presidente Usa, Joe Biden, sta valutando l’ipotesi di volare a Kiev. A confermarlo con un “sì” è proprio l’inquilino ella Casa Bianca, che così ai giornalisti che gli chiedevano se “fosse pronto ad andare in Ucraina”. Un ulteriore passo dopo l’annuncio della collaborazione degli Usa per accertare le atrocità commesse dalla Russia in Ucraina.

“Qualsiasi tentativo della Russia di ostacolare il trasferimento di armi all’Ucraina rischia di innescare un’escalation. Biden tenta anche così la risalita nei sondaggi che lo vedono sempre più in difficoltà: solo il 33% degli americani lo promuove a fronte di un 54% che lo boccia su come sta conducendo il suo lavoro. Meglio sul fronte dell’Ucraina, dove incassa il 39% dei consensi per la sua azione.

Ucraina: “Russia sta commettendo un genocidio”

Il Parlamento di Kiev bolla come “un genocidio” le azioni dell’esercito russo in Ucraina, usando la stessa definizione adoperata dal presidente Usa.