Guerra in Ucraina, radio europee trasmettono Give Peace a Chance di John Lennon per chiedere la pace

Più di cento stazioni radio pubbliche europee hanno deciso di trasmettere oggi simultaneamente, alle 7:45 (le 8.45 in Italia), la canzone di John Lennon ‘Give Peace a Chance‘, a sostegno della pace in Ucraina: lo ha annunciato l’European Broadcasting Union (EBU), permettendo al brano potrà di essere ascoltato in più di 25 Paesi, inclusa l’Ucraina.

Give Peace a Chance di John Lennon per la pace in Ucraina

Anche stazioni radio private europee si sono unite all’ iniziativa. “Gli orrori della guerra contro l’Ucraina sono ogni giorno più evidenti. Sono necessari la nostra solidarietà, la nostra umanità e il nostro sostegno”, ha affermato Patricia Schlesinger, direttrice della stazione radio regionale di Berlino RBB, che ha promosso il progetto. Yurii Tabachenko, produttore esecutivo della radio ucraina Channel One, ha dichiarato: “È estremamente importante che oggi l’Europa sia unita attorno all’Ucraina”.

John Lennon, da dove nasce Give Peace a Chance

“Give Peace a Chance”, pubblicata nel 1969 dalla Plastic Ono Band, è stata registrata a Montreal durante il “bed-in” per la pace di John Lennon e sua moglie Yoko Ono al Queen Elizabeth Hotel. La canzone fu scritta durante la celebre luna di miele della coppia: quando un giornalista chiese loro cosa pensassero di ottenere standosene a letto, Lennon rispose spontaneamente: “All we are saying is give peace a chance” (Tutto quello che stiamo dicendo è date una possibilità alla pace).

La sessione di registrazione fu seguita da dozzine di giornalisti e da varie celebrità, molti dei quali parteciparono anche cantando nei cori e vengono menzionati da Lennon nel testo del brano. Lennon suonò la chitarra acustica, e a lui poi si aggiunse Tommy Smothers degli Smothers Brothers, anche lui alla chitarra acustica.