Guerra in Ucraina, ragazze single ucraine scomparse nel nulla. L’allarme sui social (foto ANSA)

Dopo l’invasione russa in Ucraina, moltissime ragazze single ucraine sarebbero scomparse in Europa. A lanciare l’appello, che se fosse confermato rappresenterebbe un altro dramma all’interno della tragedia della guerra, è un post sulla pagina Facebook “Ucraina. Ucraini in Italia” che conta più di 14mila iscritti.

Ragazze ucraine scomparse, l’appello sui social

“Durante i giorni della guerra in Europa è scomparso un numero enorme di ragazze single ucraine. Alla stazione le persone si avvicinano alle ragazze, si definiscono volontari, chiedono loro di mostrare i passaporti e li ritirano, dopodiché le ragazze scompaiono. Pertanto, chiedo gentilmente, se vuoi salvarti la vita, ascolta ciò che ti chiedo di fare:

1. A Nessuno, NESSUNO!!! Non dare il passaporto in mano, puoi mostrarlo, consegnare in nessun caso. Se cercano di prenderti il ​​passaporto con la forza, grida, chiama aiuto.

2. Cercate di restare uniti agli altri rifugiati fino all’arrivo stesso al punto di assistenza. Non viaggiare da solo in Europa e non scendere inutilmente dal treno o dall’autobus fino all’arrivo a destinazione.

3. Fidati solo di volontari fidati, e non di tutti coloro che si definiscono tali. Se non sai dove andare e cosa fare dopo, contatta solo agenti di polizia o altri funzionari e non passanti casuali. Richiesta agli amministratori del gruppo: Diffondi queste informazioni il prima possibile, così facendo possiamo salvare la libertà, e anche la vita di molte persone”.

Il post sulla pagina Facebook “Ucraina. Ucraini in Italia”